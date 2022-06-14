В Симферополе продлили маршрут № 4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское»

Маршрут № 4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское» продлен. Фото: simf.rk.gov.ru

В Симферополе продлен маршрут № 4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское» до остановки «улица Маршала Жукова (верхнее плато)». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ознакомиться со списком улиц, через которые ходит транспорт, можно на официальном сайте администрации крымской столицы. Изучить электронную схему маршрута можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что автобусы, следующие по маршруту №52 «Улица 1-ой Конной армии – улица Кубанская» в Симферополе теперь будут доезжать до остановки Коллективных садов в микрорайоне Каменка «Каменка». Маршрут был продлен с целью улучшения транспортного обслуживания в городе.

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