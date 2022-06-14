В ближайшие два дня грозовые ливни продолжат заливать Крым

Местами в Крыму ожидается сильный дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 14 и 15 июня в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем 14 июня, в течение суток 15 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Согласно данным регионального гидрометцентра, в Симферополе сегодня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер будет достигать 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, днем - 26-28.

Ранее КП-Крым рассказывала, ждать ли повторное наводнение в Крыму этим летом. Напомним, в прошлом году летние потопы в республике получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50