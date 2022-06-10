Ждать ли повторное наводнение в Крыму летом 2022, рассказал главный метеоролог страны

«Комсомолка» решила разобраться, стоит ли ждать очередного наводнения в Крыму этим летом. Фото: Александра Тимощенко

Аномальные ливни вновь идут на Крымский полуостров. Синоптики Крымского гидрометцентра прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие несколько дней. Сильные дожди могут затронуть не только Симферополь, но и Южный берег Крыма, и Севастополь, и Керчь. На фоне тревожных новостей многие жители и гости полуострова начинают переживать, не повторится ли печальная история прошлого года вновь?

«Комсомолка» решила разобраться, стоит ли ждать очередного наводнения в Крыму этим летом.

В прошлом году летние потопы в Крыму получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Заливало так, что под воду уходили целые дома, а из берегов вышло несколько горных рек. В крымских городах затопило больше сотни частных домов и около 30 многоквартирных. Под водой оказались пешеходные переходы, рынки и отели.

Однако в этом году, несмотря на приближающиеся дожди, лето будет относительно спокойным. Как рассказал КП-Крым главный метеоролог России Роман Вильфанд, повторных потопов на полуострове не ожидается.

- Прошлое лето было намного прохладнее, чем это. В 2021 году жара в Крыму началась только в июле, а весь июнь лили дожди. В этом же году совсем другая ситуация, так как уже сейчас, когда за окном только начало июня, а уже стоит жаркая погода, характерная для июля. В этом месяце средняя температура июня превышает норму на 3-4 градуса. В дальнейшем столбики термометра будут только подниматься, - отмечает синоптик.

Роман Вильфанд также добавил, что летом 2022 года осадков ожидается намного меньше. Приближающиеся ливни - это обычные сезонные дожди, которые часто приходят в начале июня.

Кроме того, метеоролог добавил, что в середине следующей недели в Крыму немного похолодает из-за холодного фронтального раздела. Он принесет кратковременные дожди, грозы и понижение дневных температур до 21-26 градусов, ночных - до 13-18 градусов.

Давая долгосрочный прогноз, Роман Вильфанд обратил внимание, что его точность не может составлять более 60-65 процентов. Также этот прогноз будет постоянно корректироваться и уточняться.

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