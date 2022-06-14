Под Судаком 13 июня опрокинулся грузовик, заблокировав проезжую часть

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 13 июня, часть автодороги Судак-Грушевка оказалась заблокированной в результате ДТП. Проезд перегородил опрокинувшийся грузовик, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: mchs.rk.gov.ru

- По прибытии было установлено, что в районе села Дачное, водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину и опрокинулся с грузом на бок, - говорится в сообщении.

Ситуацию усугубило то, что на дорожное полотно из грузовика вылились горюче-смазочные материалы. Спасатели приняли противопожарные меры, отключив силовые провода от АКБ. В связи с тем, что автомобиль перегородил большую часть дороги, специалисты также оказали помощь работникам Судакского ДЭУ в частичном освобождении проезжей части. Водитель получил медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 12 июня в результате ДТП иномарка вылетела на тротуар. Несмотря на серьезно поврежденные автомобили, участники аварии отделались ссадинами.

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