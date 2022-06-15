В соцсетях появилось видео, на котором молнии ударяют по ТЦ «Меганом» в Симферополе

Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/ВКонтакте/скриншот из видео

В социальных сетях появилось видео, на котором в ночь на 15 июня сверкающие молнии ударяют по крыше торгового центра «Меганом» в Симферополе.

Напомним, вечером 14 июня на крымскую столицу обрушился мощный грозовой ливень. Еще засветло дождь начал затапливать улицы столичного города, а к сумеркам непогода разыгралась не на шутку. По прогнозам синоптиков, обильные осадки не прекратятся еще несколько дней.

В региональном гидрометцентре предупредили, что 15 июня также возможны кратковременные дожди и гроза, в то же время воздух будет теплым - до 26 градусов. В свою очередь коммунальные службы уже начали устранять последствия вновь разбушевавшейся стихии.

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