В Крыму за год сбор урожая земляники увеличился на 37%

Фото: msh.rk.gov.ru

В Крыму на 37% увеличен сбор урожая земляники в сравнении с прошлым годом, сообщил министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль.

По его словам, объемы производства удалось нарастить благодаря расширению площади посадки ягоды.

- На сегодня собрано более 300 тонн земляники садовой, что на 37% больше в сравнении с 2021 годом. Отрасли растениеводства республики оказывается существенная господдержка. В 2021 году землянику в открытом грунте выращивали на площади 83 гектара, а в закрытом грунте - 46 гектаров, - сообщил Мигаль.

Ранее сообщалось, что в Крыму с начала уборочной кампании собрали 27 тонн черешни. Всего в этом году планируется собрать урожай черешни с площади 551 га.

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