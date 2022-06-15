В Симферополе из-за непогоды сухое дерево рухнуло на припаркованное авто

Фото: Крым Оперативный/Telegram

В Симферополе на улице Фрунзе сухое дерево рухнуло на припаркованный рядом автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.

Напомним, накануне на город обрушился мощный грозовой ливень. Еще засветло дождь начал затапливать улицы столичного города, а к сумеркам непогода разыгралась не на шутку. Вчера в разных частях города коммунальщики начали убирать поваленные ветви деревьев. По прогнозам синоптиков, обильные осадки не прекратятся еще несколько дней.

Ранее КП-Крым писала, что в социальных сетях появилось видео, на котором в ночь на 15 июня сверкающие молнии ударяют по крыше торгового центра «Меганом» в крымской столице.

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