Экс-гендиректора «Крымской железной дороги» осудят за растрату 40 миллионов рублей

Бывшему генеральному директору ФГУП «Крымская железная дорога» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- По данным следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении строительно-монтажных работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет собственных средств ФГУП «КЖД», - говорится в сообщении.

Учитывая, что за законностью выполнения работ никто не следил, на реконструкцию платформ было израсходовано более 40 миллионов рублей, однако они находятся в ограничено-работоспособном состоянии. На нарушителя было заведено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Евпатории осудят экс-директора управления капитального строительства, по вине которого погиб 13-летний мальчик. Ребенок беспрепятственно пробрался на территорию объекта незавершенного строительства, взобрался на недострой и сорвался с крыши. Также обвиняемый был уличен в растрате более 13 миллионов рублей.

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