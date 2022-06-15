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Общество15 июня 2022 11:02

Бабушка с внуками обворовала цветочную клумбу в Ялте на Пушкинской

Пожилая женщина унесла с собой более пяти десятков цветов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте активизировались цветочные воры. Некая бабушка с внуками обворовала одну из клуб на Пушкинской.

Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

- В центре с корнем выкопали и унесли более пяти десятков цветов. Клумбы, конечно, в порядок приведем, но хочу напомнить! Камеры видеонаблюдения работают, знаем кто, куда и что уносит! Отдельное обращение к бабушке, которая с внуками проредила клумбу на Пушкинской. Почитайте с детьми «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского, - цитирует КИА главу администрации Ялты Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ялте объявили войну уничтожившим деревья вредителям. Растения Южного берега Крыма губят насекомые. Уже было принято решение высадить новые пальмы взамен тем, что «съели» гусеницы. В частности, недавно на въезде в город посадили 41 новое экзотическое дерево.

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