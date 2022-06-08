В Ялте объявили войну уничтожившим пальмы вредителям

Набережная Ялты из-за вредителей может остаться без пальм и других растений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Ялте думают, как защитить пальмы и другие экзотические растения от вредных насекомых.

- Проблема, которую обсудили на совещании, не нова, но встала остро – спасение растений ЮБК от вредителей, - сообщила в соцсети глава администрации города Ялты Янина Павленко.

Чиновник назвала «врагов» поименно: желобчатый червец, самшитовая огневка и пальмовый мотылек – с 2018.

- Поражают пальмы, кустарники и деревья, включая хвою, - отметила Янина Павленко.

Южный берег активно озеленяется, но вся работа пойдет насмарку, если не бороться с вредителями:

- В кратчайшие сроки обследуем растения, после чего совместно с учеными подберем схемы обработки. Главное – действовать сообща, - и руководитель Ялты, призывала всех представителей санаторно-курортного комплекса и бизнеса включиться в работу.

Несмотря на то, что проблема не решена, на въезде в Ялту высадили целую рощу пальм.

Нужно также напомнить, что ученые три года тому назад били тревогу, считая, что времени на раскачку нет – нужно начинать борьбу, а иначе в Крыму погибнет множество пальм.

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