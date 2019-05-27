«Времени на раскачку нет – нужно начинать борьбу!»: Ученые опасаются, что в Крыму погибнет множество пальм
В окрестностях Ялты, в парке Воронцовского дворца засохли 55 китайских веерных пальм - целая аллея.
- Растения в Алупке стали жертвой вредителя южноамериканского происхождения – пальмового мотылька, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» кандидат сельхознаук, энтомолог Елена Журавлева.- И сейчас существует опасность, что на Южном берегу Крыма может погибнуть часть пальм.
В «меню» пальмового мотылька, который объявился на ЮБК, несколько пород экзотического растения: Трахикарпус, Хамеропс, Ливистона, Вашингтония, Финик и Сабаль. Но в первую очередь он «нападает» на китайскую веерную пальму.
Пальмовый мотылек может принести немало вреда. Фото: Елена Журавлева
Мотылек может два года скрытно «грызть» растение изнутри, ничем себя не выдавая, до того момента, когда растению уже ничем нельзя помочь.
- Для уничтожения вредителя есть методики и препараты, - отмечает Елена Журавлева.
Когда признаки повреждения становятся явными, то растение уже нельзя спасти. Фото: Елена Журавлева
Мотылек не занесен в карантинный перечень ЕЭС, поэтому по закону владельцы парков и скверов бороться с ним не обязаны.
- Времени на раскачку нет – нужно начинать уничтожать вредителя в этом сезоне, - считает энтомолог. - Пальмы – это визитка ЮБК. Насколько будет интересно приезжать отдыхать на Южный берег, если там можно будет любоваться кленами и рябинами, как и в средней полосе?!
Судьба крымских пальм взволновала ученых из Москвы и Питера, владеющих биологическими методами уничтожения мотылька, применяя которые не нужно закрывать парки для туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU