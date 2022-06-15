Собаки до смерти истерзали лебедя в Гагаринском парке Симферополя 15 июня

Новой жертвой агрессивных псов в Симферополе стал лебедь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гагаринском парке Симферополя агрессивные собаки до смерти растерзали обитающего на территории парка лебедя. Инцидент произошел в 05.00 часов утра 15 июня. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Сотрудники учреждения пояснили, что администрацией города в рамках определенных законодательством полномочий принимаются меры в отношении бродячих животных. В частности, был заключен контракт с профильной подрядной организацией, которая теперь отвечает за отлов и содержание беспризорных псов.

- К сожалению, ограничить доступ на территорию парка для бесхозных собак не представляется возможным. Лебеди также обитают в ареале жизнедеятельности и не ограничены в перемещении по территории парковой зоны, не содержаться в вольерах или в ограниченных пространствах, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас администрация муниципалитета совместно с МБУК «Парки столицы» и подрядчиком изучает варианты решения проблемы.

Ранее «Комсомолка» писала, что лебедю с пробитой лапой на пляже в Керчи так и не смогли помочь. Из-за болевых ощущений птица редко выходит на берег и плавает с задранной кверху лапой. Покалеченную птицу обнаружили местные жители, заметив, что у пернатого зияет дыра между перепонками, и попытались спасти.

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