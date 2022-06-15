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В Симферополе с 1 июля перекроют центральную улицу на время дорожного ремонта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- C 1 июля запланировано начало работ по объекту «Капитальный ремонт улиц Караимская - Кавказская - Пролетарская» на 1-м участке (улица Караимская - от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского), - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

До какого числа будет ограничено автомобильное движение на данном участке, пока не сообщается. Уточняется также, что на пересечении Караимской с Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По Крылова (участок от Севастопольской до Караимской) будет осуществляться двухстороннее движение.

Ранее сообщалось, что в Симферополе из-за непогоды сухое дерево рухнуло на припаркованное авто. Массивный ствол мог упасть в результате грозовых ливней.

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