Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 13:26

Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских

Ранее он был доступен только для доставки продовольствия и военных грузов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских

Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских, тогда как ранее он был доступен только для доставки продовольствия и военных грузов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Наши службы все, и командировочные, все, кто выезжает, легковым транспортом добираются отсюда [из Крыма] спокойно до Донецка. Минобороны РФ позже даст более детальную информацию, - сообщил глава республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым через материк. Также были восстановлены шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, общая протяженность которых составила 1200 километров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50