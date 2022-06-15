Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских

Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских, тогда как ранее он был доступен только для доставки продовольствия и военных грузов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
- Наши службы все, и командировочные, все, кто выезжает, легковым транспортом добираются отсюда [из Крыма] спокойно до Донецка. Минобороны РФ позже даст более детальную информацию, - сообщил глава республики.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым через материк. Также были восстановлены шесть железнодорожных участков между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, общая протяженность которых составила 1200 километров.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50