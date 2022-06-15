Время ожидания на границе с Крымом сократят до четырех часов с 1 июля

Время ожидания на границе с Крымом намерены значительно сократить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время ожидания на границе с Крымом с 1 июля сократят до четырех часов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Это станет возможно после расширения пропускных пунктов.

По его словам, некоторым гражданам из-за нагрузки пунктов пропуска приходится ждать до 28 часов. Кроме того, вне очереди начнут пропускать родителей с детьми до трех лет, беременных женщин и инвалидов.

- До 1 июля необходимо сократить время ожидания на границе до четырех часов. По итогам работы также принято решение с сегодняшнего дня разрешить прохождение пограничных пунктов вне очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам, - сообщил Аксенов.

Кроме того, без очереди будут пропускать предпринимателей со скоропортящейся продукцией: овощами и фруктами, молочной продукцией и живой рыбой.

Ранее сообщалось, что маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыли для гражданских. Ранее он был доступен только для доставки продовольствия и военных грузов.

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