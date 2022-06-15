Пассажирские поезда между Крымом и территориями ЛДНР начнут ходить с 1 июля

Пассажирские поезда начнут курсировать с 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и территориями ЛДНР возобновится с 1 июля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Задача – запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая буквально с 1 июля. Там три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток, – сообщил глава РК.

По его словам, в настоящее время на ж/д вокзалах оборудуют посты для пограничников и сотрудников МВД.

Ранее глава республики сообщил, что с 1 июля время ожидания на границе с Крымом сократят до четырех часов. Также вне очереди начнут пропускать родителей с детьми до трех лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и предпринимателей со скоропортящейся продукцией.

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