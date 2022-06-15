Крымчане получат льготные кредиты под 3% на газификацию домов

Жители Крыма получат льготные кредиты на газификацию домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Крымского полуострова смогут получить кредит на газификацию своих домов по льготной ставке в размере 3%.

- Победителями отбора, проведенного в соответствии с постановлением Совета министров республики, по предоставлению субсидий из бюджета Республики Крым на газификацию домовладений, определены: ПАО РНКБ Банк, АО «Генбанк», АО «АБ «Россия», - цитирует Крымская газета заместителя председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

Она также отметила, что кредит можно будет брать сроком до пяти лет, максимальная сумма займа составит 200 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 1 июля электричество для жителей республики подорожает на 9%. Также отдельно установили новые тарифы на электроэнергию для тех, кто проживает в домах и общежитиях с кухонными электроплитами, электроотопительными установками.

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