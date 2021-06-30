Тарифы - 2021: Насколько в Крыму вырастут цены на электроэнергию

Считать коммуналку по-новому будут со второго месяца лета Фото: Архив "КП"

Этим летом крымчанам снова придется подготовить свои кошельки - тарифы на коммуналку продолжают расти. С 1 июля вступают в силу новые расценки на потребление электрической энергии.

Так, тарифы на свет повысятся почти на 9%. По данным «Крымэнерго», стоимость одного кВт/ч для населения, проживающего в городах при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 рубля.

- От 150 до 800 кВт/ч в месяц - 4,17 руб., свыше 800 кВт/ч в месяц - 5,53 руб. Для населения, проживающего в сельской местности с 1 июля 2021 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц - 3,12 рубля, при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц - 3,87 рубля, при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц - 5,53 рубля, - отметили в пресс-службе предприятия.

Также отдельно установили тарифы на электроэнергию тем, кто проживает в домах и общежитиях с кухонными электроплитами, электроотопительными установками. Если в квартирах нет газа или в домах не функционирую системы централизованного теплоснабжения, а также для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа тарифы на свет рассчитываются по другим тарифам.

С приказом о повышении цен на электроэнергию можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в начале следующего месяца крымчан также ждут повышения на все услуги ЖКХ. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, изменение тарифов в 2021 году составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства. При этом рост тарифов на водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов рассказал о повышении цен на услуги ЖКХ в Крыму

На свет и газ сохраняются дифференцированные тарифные меню (подробнее)

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Крыму с 1 июля

Цены повысятся в среднем от 3 до 9 процентов (подробнее)