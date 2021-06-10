Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Крыму с 1 июля

Считать коммуналку по-новому будут со второго месяца лета Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Крыму с 1 июля изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», нововведение регламентировано указом Госкомитета по ценам и тарифам региона от 18 декабря 2020 года.

- Для абонентов категории «население» водоснабжение будет стоить 32,69 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость), водоотведение - 32,69 руб./м3 (с НДС). Для абонентов категории «бюджет и прочих» (Симферопольского филиала) водоснабжение обойдется в 41.37 руб./ м3 (без НДС), - сказано на сайте ГУПа.

Предприятие просит до 26 июня сверить показания счетчиков и оплатить в полном объеме услуги, предоставленные до июля.

Напомним, что с 1 июля вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги. Так, природный газ подорожает на 5,8%, электроэнергия - на 9%.

Глава РК Сергей Аксенов уточнял, что для крымчан сохранились дифференцированные тарифы на газ и свет.

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