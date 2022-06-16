В Крым запустят чартерные автобусные рейсы из восьми городов России

Фото: pexels.com

На Крымский полуостров начнут ходить чартерные автобусные рейсы из восьми городов России - Азова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-Хрустального, Дзержинского и Мурома.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Минтуризма РК, автобусы будут привозить туристов в Судак и Алушту. Первый рейс отправится 18 июня и будет ходить раз в четыре дня. Транспорт, который отправляется из Азова, Ростова-на-Дону и Краснодара, будет приходить в Алушту в 13.00.

- На данный момент готовятся к запуску аналогичные чартеры из Ставрополя и других городов Северного Кавказа, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для бронирования в пакетах с автобусными чартерами доступно более 150 крымских отелей. Стоимость тура на двоих на семь ночей без питания начинается от 15-20 тысяч рублей, включая стоимость автобусных билетов.

Ранее сообщалось, что для жителей Ушаковской балки в Севастополе запустили бесплатный автобус к пляжу. Он будет ходит два раза в день.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50