В Симферополе подростки в балаклавах обворовали магазин на 35 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Симферополе силовики задержали двоих парней 17-ти и 18-ти лет, которые ночью вломились в один из местных магазинов с целью ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Оба подозреваемых признались в совершенном преступлении и рассказали, что хотели потратить украденные деньги на личные нужды. Полицейскими установлено, что один фигурант совершал кражу, а второй стоял неподалеку и следил за обстановкой, - говорится в сообщении.

Вытащить из кассы им удалось 35 тысяч рублей, которые они поделили между собой и разошлись. Указанную сумму у них изъяли при обыске спустя несколько часов после преступления. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Симферополем двое мужчин украли деньги из мечети. Они залезли в шкатулку для пожертвований.

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