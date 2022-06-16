В Алуште рассказали, когда полностью отремонтируют набережную

Ротонда - визитная карточка Алушты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму идет курортный сезон. На календаре уже середина июня, но в Алуште до сих пор нельзя пройтись по восточной набережной – идет ремонт любимой туристами и местными жителями зоны отдыха.

КП-Крым в пресс-службе администрации Алушты рассказали, что дела не так уж и печальны.

Фонтан уже запустили. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Почти завершены работы на берме – на гидротехническом сооружении залито бетонное основание и уложено плиточное покрытие. Также запущен в тестовом режиме фонтан, - сообщили в ведомстве, отметив, что предприниматели пошли навстречу властям города и оформили магазины и кафе на набережной в едином архитектурном стиле. Вдобавок на улице Горького, которая ведет на набережную, уложили плитку, и получилась дополнительная пешеходная зона.

Ремонт набережной продолжается во время курортного сезона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Готовится к открытию часть набережной у ротонды, так что совсем скоро жители и гости Алушты смогут сделать памятные фотографии у визитки города и свободно пройти на городской пляж. «Середина» набережной пока еще будет закрыта, здесь продолжаются работы, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Алушты.

На набережной еще много работы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Точная даты завершения ремонта набережной не была названа, но судя по состоянию объекта, радостное событие произойдет не раньше, чем через 3-4 недели.

Кафе, попавшие в зону реконструкции, привлекают к себе клиентов скидками. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Цена вопроса ремонт восточной набережной в Алуште порядка 46 миллионов рублей.

Остается, напомнить, что обновление площади Ленина в Симферополе, тоже велось с большими задержками.

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