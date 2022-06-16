Повод ужинать при свечах: крымчанам придется больше платить за свет

В среднем, крымчане будут платить больше на 50 копеек за киловатт-час Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Крыму в следующем месяце изменятся тарифы на электроэнергию. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», новые тарифы утверждены приказом Госкомитета по ценам и тарифам республики Крым.

Так, с 1 июля жители городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт в час будут платить 3,61 руб, тогда как сейчас эта сумма составляет на 30 копеек меньше. При потреблении электричества от 150 до 800 кВт в час крымчане заплатят 4,57 руб. (сейчас цена составляет 4,17 руб.). Любители расходовать свыше 800 кВт в час и вовсе вынуждены будут платить 6,07 руб. (в настоящее время - 5,53 руб.).

Для жителей сельской местности тариф будет ниже. Со следующего месяца потребители до 150 кВт в час будут платить 3,40 руб. вместо 3,12, а при потреблении от 150 до 800 кВт в час ежемесячно - 4,24 руб. (сейчас - 3,87). Тарифы для потребителей свыше 800 кВт в час останутся на городском уровне - 6,07 руб. против нынешних 5,53.

- Отдельно установлены тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в жилых домах и общежитиях, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами, электроотопительными установками, для населения, проживающего в домах, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, - подчеркнули в пресс-службе «Крымэнерго».

Кроме того, «другие» тарифы будут для многодетных и приемных семей, а также для детских домов семейного типа.

Напомним, с 1 июля в Крыму также подорожают и услуги водоснабжения и водоотведения. Средний тариф составит 33,24 руб. за кубометр.