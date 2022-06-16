Полиция задержала владельца хаски, которая чуть не загрызла лебедя в Симферополе

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После чудовищной расправы беспризорных собак над лебедем в Гагаринском парке Симферополя, еще одна птица чуть не погибла от зубов хаски. Правда, у этого пса есть хозяин, который вовремя спохватился и оттащил питомца от потенциальной жертвы. Пернатый остался невредим.

- Сегодня был пойман человек с гуляющей собакой охотничьей породы Хаски, которая пыталась опять напасть на лебедя. Хорошо, что много людей было рядом, остановили этот процесс и хозяин пытался оттянуть ее, однако она гуляла без намордника, - цитирует «Крым 24» директора МБУК «Парки Столицы» Романа Филипенко.

Напомним, 15 июня беспризорные собаки до смерти истерзали лебедя в Гагаринском парке крымской столицы. Шокирующий инцидент произошел рано утром.

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