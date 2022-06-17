Руководство Феодосии может покинуть свои посты в полном составе

Фото: Феодосия. Городской портал/vk

До 22 июня все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций в Феодосии должны полностью обойти город. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

От отметил, что проверить необходимо все, начиная с проездов, проходов, придомовых территорий и заканчивая пляжами. При этом недостаточно просто фиксировать проблемы - параллельно их нужно решать.

- Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации, - предупредил глава республики, добавив, что ожидал от нынешнего руководства гораздо большего.

По его словам, эффективность работы местного депутатского корпуса на данный момент не имеет никаких результатов.

Ранее Аксенов пригрозил увольнением чиновникам Феодосии, не выполняющим свои обязанности. Тажке он отметил, что на низком уровне остается процент выполненных поручений по итогам прошлых рабочих выездов. Ввиду этого до 1 июля дополнительно будет проведена проверка качества предыдущих поручений.

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