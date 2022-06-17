Евпаторийский театр имени Пушкина намерены отреставрировать

Евпаторийский театр имени А.С. Пушкина. Фото: Яндекс.Карты

Евпаторийский театр имени А.С. Пушкина, что на проспекте Ленина, намерены отреставрировать. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым, в настоящее время ведется разработка научно-проектной документации.

- Проектные мероприятия финансируются в 2022-2023 годах за счет средств республиканского бюджета в объеме 17,8 миллиона рублей в рамках Плана капитального ремонта Республики Крым. Заказчиком выступает ГАУК РК «Крымская государственная филармония», - говорится в сообщении.

Уточняется, что научно-проектная документация со всеми необходимыми заключениями и экспертизами должна быть готова к концу 2023 года.

Ранее сообщалось, что кинотеатр «Симферополь» отремонтируют за бюджетные деньги. Частных инвесторов, которые бы сохранили профиль здания, найти не получилось. Недавно КП-Крым писала, что вокруг здания уже установили ограждения и готовятся начать работы.

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