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Происшествия17 июня 2022 10:15

В Крыму будут судить экс-сотрудника Госкомрегистра за превышение полномочий

Он решил помочь приятелю избежать административного наказания за использование земли не по назначению
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Бывшего сотрудника Госкомрегистра будут судить за превышение должностных полномочий

Бывшего сотрудника Госкомрегистра будут судить за превышение должностных полномочий

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму завершено расследование против уроженца Ставропольского края, который ранее был сотрудником Красноперекопского подразделения Госкомрегистра. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В январе 2021 года, зная о том, что его знакомый использует участок земли не по целевому назначению и оборудовал на нем мойку транспортных средств, мужчина решил помочь ему избежать административного наказания.

- При проведении проверки он составил акт об отсутствии соответствующих нарушений, в результате чего гражданин не был привлечен к административной ответственности, - говорится в сообщении.

В ходе следствия была собрана достаточная база улик, чтобы доказать вину подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее КП-Крым писала, что бывший глава ФГУП «Крымская железная дорога» был задержан за растрату 40 миллионов рублей. Он распорядился начать ремонт на грузовых платформах без проектно-сметной документации, теперь платформы находятся в полурабочем состоянии.

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