В Крыму будут судить экс-сотрудника Госкомрегистра за превышение полномочий

Бывшего сотрудника Госкомрегистра будут судить за превышение должностных полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму завершено расследование против уроженца Ставропольского края, который ранее был сотрудником Красноперекопского подразделения Госкомрегистра. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В январе 2021 года, зная о том, что его знакомый использует участок земли не по целевому назначению и оборудовал на нем мойку транспортных средств, мужчина решил помочь ему избежать административного наказания.

- При проведении проверки он составил акт об отсутствии соответствующих нарушений, в результате чего гражданин не был привлечен к административной ответственности, - говорится в сообщении.

В ходе следствия была собрана достаточная база улик, чтобы доказать вину подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее КП-Крым писала, что бывший глава ФГУП «Крымская железная дорога» был задержан за растрату 40 миллионов рублей. Он распорядился начать ремонт на грузовых платформах без проектно-сметной документации, теперь платформы находятся в полурабочем состоянии.

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