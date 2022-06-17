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Происшествия17 июня 2022 13:35

Под Симферополем лихач на «Жигулях» вылетел с проезжей части на поляну

Под Симферополем водитель «Жигулей» на скорости слетел с трассы 17 июня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Инцидент Крым и Севастополь/скриншот из видео/Telegram

Фото: Инцидент Крым и Севастополь/скриншот из видео/Telegram

Под Симферополем 17 июня произошла авария с участием автомобиля «Жигули». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В районе села Фонтаны водитель превысил скорость, однако не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и застрял на пологом склоне поляны. О пострадавших пока информации нет. На мете работают сотрудники полиции.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе на перекрестке улиц Киевской и Коцюбинского произошло ДТП с участием двух легковушек. Несмотря на серьезно поврежденные автомобили, участники аварии отделались ссадинами. По предварительным данным, водитель за рулем BMW столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf и вылетел на тротуар.

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