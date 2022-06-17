Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе 22 июня на несколько часов перекроют улицу Павленко, сообщили в пресс-службе местной администрации. Ограничения связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

- Движение будет ограничено 22 июня с 06.00 до 10.00 часов по улице Павленко (на участке от перекрестка улиц Павленко и Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина), - говорится в сообщении.

На время ограничений на данном участке будет ограничена паркова транспорта.

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля перекроют центральную улицу на время дорожного ремонта. До какого числа будет ограничено автомобильное движение, пока не сообщается.

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