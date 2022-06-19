Суд лишил водительских прав пятерых психически больных симферопольцев

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Согласно итогам проверки прокуратуры Железнодорожного района Симферополя, пятерых жителей столичного города, стоящих на учете у психиатра, лишили водительского удостоверения. Наличие у таких граждан прав на вождение автомобиля является нарушением.

- Согласно Перечня медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации, наличие у гражданина психического заболевания входит в перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами, - приводит КИА сообщение надзорного ведомства.

Ранее КП-Крым писала о чудовищном убийстве четырехлетнего мальчика, которого зарезала собственная психически нездоровая мать. Тело ребенка с десятью ножевыми ранениями нашли соседи крымчанки. Как оказалось, местная жительница состоит на учете врача психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности. Пойти на преступление ей приказали голоса в голове.

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