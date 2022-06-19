Новые автобусы с 1 августа выйдут на маршруты Феодосии

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"/Telegram

В Феодосии намерены обновить подвижной состав общественного транспорта. На маршруты города в скором времени должны выйти новые автобусы предприятия «Крымтроллейбус». В настоящее время идет процесс закупки транспорта. Процесс обновления стартует 1 августа.

- На работу выйдет предприятие «Крымтроллейбус» на автобусах 2022 года выпуска: с кондиционерами, системой видеонаблюдения, системой ОСОП, - сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».

Частные перевозчики в городе также планируют обновить подвижной состав как в Феодосии, так и на маршрутах, обслуживающих курортные поселки.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Алуште начал работать по летнему расписанию. Количество маршрутов увеличили.

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