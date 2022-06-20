Семнадцать улиц Симферополя остались без воды до вечера 20 июня

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя остались без воды до вечера 20 июня, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 20.00 в связи с техническими работами краны будут сухими по адресам: улица Киевская (от Куйбышевского кольца до улицы Коцюбинского), улица Блюхера, улица Скрипниченко, улица Стахановцев, улица Шмидта, переулок Шмидта, улица Крупской, переулок Гравийный, улица Бетховена, улица Чайковского, переулок Юный, улица Битакская.

Также до 20.00 водоснабжение будет ограничено по адресам: улица Комсомольская, улица Снайперов, улица Федько, переулок Клинический, переулок Ялтинский, улица Фрунзе, улица Тургенева, улица Ленинградская, улица Мокроусова, улица Гаспринского, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 20 июня отключат электричество на десяти улицах. Крымские энергетики ведут капитальный ремонт. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

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