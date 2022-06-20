В Крыму и Севастополе 20 июня выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Олег ЗОЛОТО
По состоянию на утро 20 июня на территории Республики Крым выявили 16 новых случаев COVID-19, 183 720 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.
- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 997 человек, - говорится в сообщении.
Также за минувшие 24 часа в республике от коронавируса выздоровели пять пациентов, 176 471 - с начала пандемии.
Данные Минздрава РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За минувшие сутки в городе-герое выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19, 84 948 - с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, за этот же период в Севастополе умерли два человека в возрасте 83 и 84 лет.
- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находятся 132 пациента, из них 49 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.
Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Ранее сообщалось, что в Крыму может ухудшиться ситуация с COVID-19 из-за турпотока. Ввиду этого приостанавливать кампанию по вакцинации населения не стоит.
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