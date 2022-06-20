В Крыму и Севастополе 20 июня выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 20 июня на территории Республики Крым выявили 16 новых случаев COVID-19, 183 720 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 997 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в республике от коронавируса выздоровели пять пациентов, 176 471 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19, 84 948 - с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, за этот же период в Севастополе умерли два человека в возрасте 83 и 84 лет.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находятся 132 пациента, из них 49 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Ранее сообщалось, что в Крыму может ухудшиться ситуация с COVID-19 из-за турпотока. Ввиду этого приостанавливать кампанию по вакцинации населения не стоит.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50