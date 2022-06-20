В Симферополе 20 июня потушат «Вечный огонь» на время профилактики

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке имени Гагарина в Симферополе вечером 20 июня временно потушат «Вечный огонь» на время профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С 18.00 часов 20 июня до 18.00 часов 21 июня будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке имени Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти - «Вечного огня», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 июня на несколько часов перекроют улицу Павленко. Ограничения связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.

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