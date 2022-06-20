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Происшествия20 июня 2022 14:03

В крымском Минздраве рассказали о состоянии буровиков «Крымнефтегаза», пострадавших от удара ВСУ

По официальным данным, с буровой установки эвакуировали пять человек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о состоянии пострадавших в результате удара ВСУ по буровым установкам «Крымнефтегаза». Как сообщил министр здравоохранения республики Крым Константин Скорупский, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

- В основном, повреждения в результате ожогов и травмы различной степени тяжести. Уже выехала бригада санавиации. Пациенты будут переведены в шестую городскую больницу в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, - подчеркнул глава крымского Минздрава.

Напомним, о том, что ВСУ нанесли удар по установкам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, было спасено пять человек, трое из которых ранены.

Украинские военные нанесли удар по трем платформам крымского предприятия на месторождении в 71 километре от Одессы. Как «Комсомолке» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сильнее всего пострадала первая буровая установка. На данный момент семь человек считаются пропавшими без вести - ведутся поиски.

Проводится также и эвакуация людей с других платформ. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, пострадала также и плавучая буровая установка «Крым-1».

Официальных заявлений от «Черноморнефтегаза» пока не поступало. В пресс-службе предприятия КП-Крым ранее сообщили, что не комментируют ситуацию.