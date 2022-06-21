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Общество21 июня 2022 6:24

В Мисхоре демонтировали 12 незаконных торговых объектов

Еще часть снесут до конца недели
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Мисхоре до конца недели снесут около 12 незаконных торговых объектов, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина-Павленко.

- Демонтируем незаконные НТО, приводим в соответствие те, что работают законно! Особое внимание парку-памятнику садово-паркового искусства «Мисхорский». В общей сложности сносим 12 объектов, часть из них уже демонтировали, остальные – до конца недели, - сообщила градоначальница.

По ее словам, также проводятся проверки в отношении всех объектов, расположенных в парке и на набережной.

Ранее сообщалось, что на Южном берегу Крыма в Гурзуфе снесли четыре незаконных НТО. Власти очищают курорт от портящих вид конструкций.

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