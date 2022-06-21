Янина Павленко поддержала инициативу провести аналог «Евровидения» в Крыму

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко поддержала инициативу создать аналог «Евровидения» и провести его в Крыму, а именно в курортной столице республики. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее с предложением провести конкурс авторов песен выступил известный российский продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, в подобном аналоге «Евровидения» смогли бы принимать участие все страны мира, не исключая и США.

- Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог «Евровидения» и провести его в Крыму! Приглашаю в Ялту! Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады! Нам нужен честный конкурс! Открытый для всех стран мира! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось «Евровидение», но давно перестало быть, - написала Павленко.

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