В Крыму разработали дорожную карту по восстановлению детских здравниц

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В Крыму разработали дорожную карту по восстановлению всех детских здравниц республики, а также дали старт строительства Федерального детского реабилитационного центра. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- По поручению президента России в республике была разработана дорожная карта по восстановлению всех детских здравниц Крыма. Будем также просить поддержки президента и правительства РФ в части выделения средств на 2023-2024 годы, - сообщил Аксенов.

Он отметил, что Евпатория - это город с уникальным климатом, что делает его идеальным местом для детского курорта как летом, так и зимой. Строительство в этом городе Федерального детского реабилитационного центра - удачное решение. Центр будет создаваться на базе имущественного комплекса детского санатория «Родина» и бывшей грязелечебницы «Мойнаки».

Ранее сообщалось, что в Керчи построят санаторно-курортный комплекс за 770 миллионов рублей. Срок реализации проекта составит 10 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50