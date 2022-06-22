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Общество22 июня 2022 6:52

В Симферополе возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в День памяти и скорби

Мероприятие было посвящено дню начала Великой Отечественной войны
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В симферопольском парке имени Ю.А. Гагарина состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год). Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этот памятный день почтили память погибших в Великой Отечественной войне глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе-герое прошли памятные мероприятия, в ходе которых молодые люди и волонтеры выложили из 10 тысяч свечей слово «Помним!» и Медаль «За оборону Севастополя».

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В День памяти и скорби к крымчанам также обратилась глава администрации Ялты Янина Павленко. Вспоминая одну из самых трагичных страниц отечественной истории, в городе зажгли «Свечу памяти».

Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

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