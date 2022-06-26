Власти Алушты сообщили, что ливни подтопили многоквартирный дом

Последствия разгула стихии в Крыму ликвидируют более 200 спасателей. Фото: МЧС по РК

От мощных ливней, обрушившихся на Крым 25 и 26 июня, пострадали несколько районов. Курортная зона в результате затяжных дождей почти не пострадала.

Правда, в Алуште стихия все же доставила проблем местным жителям.

- Произошло подтопление одного МКД (многоквартирного дома. – Прим. Ред.), который расположен близко к виноградникам. Техника работает, все уже расчищено. Пострадавших от стихии нет, - рассказала глава администрации города Алушта Галина Огнёва.

Она добавила, что 27 июня совместно с руководством «Массандры» будет прорабатывать вопрос установки преград для воды, между дорогой и виноградником. Это необходимо, чтобы потоки не хлынули на дорогу.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Крыму до 27 июня. По данным крымского гидрометцентра, погода улучшится в последних числах июня.