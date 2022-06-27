Под Симферополем в ночь на 27 июня подтопило еще десять домовладений

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В поселке Гвардейское, что под Симферополем, в ночь на 27 июня подтопило еще 10 домовладений. Также непростая ситуация сохраняется в селах Укромное и Новоадреевка.

- На данный момент ситуация в селах Гвардейское, Укромное, Новоандреевка не улучшается. В Гвардейском за ночь подтопило около 10 домовладений. Сейчас объезжаем районы, определяем масштабы проблемы и будем исправлять ситуацию, - цитирует «Крым 24» главу администрации Симферопольского района Дениса Кратюка.

Напомним, накануне из-за сильных ливней несколько поселков в Крыму ушли под воду. Кроме того, бригады МЧС будут дежурить у каждого подтопленного дома. Спасатели будут принимать у людей заявки на доставку необходимых продуктов и лекарств. Соблюдение прав жителей сел Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка Симферопольского района взяла на контроль республиканская прокуратура.

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