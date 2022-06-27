Прокуратура начала проверку после подтопления Белогорского интерната 27 июня

Фото: Управление информационной политики РК

Крымская прокуратура начала проверку после эвакуации детей-инвалидов из подтопленного Белогорского интерната. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних воспитанников, находящихся в учреждении, в настоящее время 95 детей эвакуированы и размещены в учреждениях здравоохранения и оздоровления, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав иных граждан, чьи домовладения попали в зону подтопления в Белогорском районе.

Напомним, о подтоплении дома-интерната для детей инвалидов в Белогорском районе Республики Крым стало известно 27 июня. По словам главы Крыма, за ситуацией на месте следит вице-премьер - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50