Компания «ВАД» займется восстановлением рухнувшей в реку дороги в центре Симферополя

Фото: пресс-служба главы РК

Компания АО «ВАД» займется восстановлением дорожного полотна на мосту через реку Салгир в центре Симферополя. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после осмотра места обрушения.

- Чтобы избежать критической ситуации с пробками в городе, нужно начинать восстановительные работы уже сегодня, - подчеркнул он. - Сейчас требуется максимально оперативно найти инженерное решение, к обследованию нужно приступить немедленно, не дожидаясь, пока спадет вода. Восстановительными работами займется компания «ВАД». Это системный подрядчик, уверен, с поставленными задачами справится. Максимальный срок - до конца июля. Необходимое финансирование для проведения ремонтных работ будет обеспечено.

Фото: пресс-служба главы РК

Напомним, обрушение двух полос дорожного полотна на площади 20 кв. м. на мосту с четырьмя полосами движения по улице Толстого в Симферополе произошло 26 июня. После сброса больших объемов воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир подмыло часть подхода к мосту, в результате чего образовалась промоина. Ситуация в Симферополе и пригороде после обильных осадков признана ЧС регионального уровня.