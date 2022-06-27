Детей из затопленного Белогорского дома-интерната направляют в Белогорск и Евпаторию

Фото: Управление информационной политики РК

Эвакуированных из Белогорского дома-интерната детей направляют в Белогорскую ЦРБ и Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Буквально в считанные минуты был снесен забор и затоплены первые этажи Белогорского дома-интерната для детей инвалидов, находиться в интернате невозможно. На сегодняшний день здесь находилось 95 детей, из них 23 – паллиативных, именно они уже перевезены в Белогорскую ЦРБ, где будут получать весь комплекс медицинских услуг, рядом с ними будут находится сотрудники интерната. - сообщила Романовская.

По словам Романовской, вторая часть детей – 72 ребенка, будут перевезены в Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов, за ними приглядывают воспитатели интерната.

Напомним, о подтоплении дома-интерната для детей инвалидов в Белогорском районе Республики Крым стало известно 27 июня. Процесс эвакуации детей из учреждения взяла на контроль республиканская прокуратура. Всего было эвакуировано 95 несовершеннолетних.

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