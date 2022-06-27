Жителям Белогорского района и Алушты рекомендуют кипятить воду перед употреблением

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Жителям Белогорского района и Алушты рекомендуют перед употреблением кипятить воду. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Меры предосторожности не будут лишними, учитывая, что обильные осадки повлияли на качество воды, сделав ее более мутной в Белогорском и Балановском водохранилищах.

- Жителям Белогорска, сел Яблочное, Белая Скала, Вишневое, пгт Зуя, пгт Крымская Роза перед употреблением воды в пищу рекомендуется ее кипятить, - говорится в сообщении.

Напомним также, что один микрорайон Симферополя на сутки остался без воды из-за аварии.

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