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Общество27 июня 2022 11:34

Жителям Белогорского района и Алушты рекомендуют кипятить воду перед употреблением

Качество воды в Белогорском и Балановском водохранилищах ухудшилось
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жителям Белогорского района и Алушты рекомендуют перед употреблением кипятить воду. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Меры предосторожности не будут лишними, учитывая, что обильные осадки повлияли на качество воды, сделав ее более мутной в Белогорском и Балановском водохранилищах.

- Жителям Белогорска, сел Яблочное, Белая Скала, Вишневое, пгт Зуя, пгт Крымская Роза перед употреблением воды в пищу рекомендуется ее кипятить, - говорится в сообщении.

Напомним также, что один микрорайон Симферополя на сутки остался без воды из-за аварии.

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