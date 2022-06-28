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Экономика28 июня 2022 5:31

Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году

После окончания работ мечеть передадут на баланс Духовного управления мусульман
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Открытие Соборной мечети Симферополя перенесли на следующий год

Открытие Соборной мечети Симферополя перенесли на следующий год

Фото: Архив "КП"

Строительство Соборной мечети в Симферополе намерены завершить в 2023 году. Когда работы будут закончены, мечеть перейдет на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ).

- Сегодня с уверенность можно сказать, что строительство Соборной мечети в Симферополе переходит в завершающую фазу. Мечеть достроят в будущем году и передадут ДУМ Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, - цитирует РИА советника главы Крыма Эрвина Мусаева.

По его словам, готовность объекта достигает 80%. Активно продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, завершение строительства Соборной мечети в Симферополе намечено на 1 июля 2023 года. В последний раз работы затянулись из-за санкций. Для продолжения строительства были необходимы материалы, которые завозились из-за границы. Сейчас они поставляются из Турции.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят новую канатную дорогу за 6,6 миллиарда рублей. Уже заключено инвестсоглашение.

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