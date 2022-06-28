Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году

Открытие Соборной мечети Симферополя перенесли на следующий год Фото: Архив "КП"

Строительство Соборной мечети в Симферополе намерены завершить в 2023 году. Когда работы будут закончены, мечеть перейдет на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ).

- Сегодня с уверенность можно сказать, что строительство Соборной мечети в Симферополе переходит в завершающую фазу. Мечеть достроят в будущем году и передадут ДУМ Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, - цитирует РИА советника главы Крыма Эрвина Мусаева.

По его словам, готовность объекта достигает 80%. Активно продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, завершение строительства Соборной мечети в Симферополе намечено на 1 июля 2023 года. В последний раз работы затянулись из-за санкций. Для продолжения строительства были необходимы материалы, которые завозились из-за границы. Сейчас они поставляются из Турции.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят новую канатную дорогу за 6,6 миллиарда рублей. Уже заключено инвестсоглашение.

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