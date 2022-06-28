Пропускная способность погранпереходов со стороны Крыма увеличена

Пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма увеличили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пропускная способность пунктов пропуска через границу с Крымом увеличена, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Важной частью работ по восстановлению республик Донбасса является расширение пунктов пропуска для доставки стройматериалов и заезда строителей. Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма, - сообщил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что время ожидания на границе с Крымом сократят до четырех часов с 1 июля. Также вне очереди начнут пропускать родителей с детьми до трех лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, легче будет пересечь границу предпринимателям, которые везут скоропортящуюся продукцию.

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