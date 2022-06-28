Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 июня 2022 5:42

Пропускная способность погранпереходов со стороны Крыма увеличена

Для этого был разработан специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма увеличили

Пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма увеличили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пропускная способность пунктов пропуска через границу с Крымом увеличена, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Важной частью работ по восстановлению республик Донбасса является расширение пунктов пропуска для доставки стройматериалов и заезда строителей. Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма, - сообщил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что время ожидания на границе с Крымом сократят до четырех часов с 1 июля. Также вне очереди начнут пропускать родителей с детьми до трех лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, легче будет пересечь границу предпринимателям, которые везут скоропортящуюся продукцию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50