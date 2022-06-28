Движение по мосту в село Строгоновка под Симферополем перекрыто

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Движение по мосту в село Строгоновка, что под Симферополем, перекрыто. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- Мост в село Строгоновка (пер. Тынч) расчищен после прекращения осадков. Сейчас движение по нему перекрыто. Есть альтернативный въезд в село, поэтому прошу жителей планировать свой маршрут заранее, - написал Кратюк.

По его словам, в течение последующих двух ней будет принято решение относительно восстановления сооружения.

Ранее сообщалось о восстановлении поврежденного во время ливней моста на село Соловьевка. Мост был полностью расчищен и посыпан щебнем. Движение по нему возобновлено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50