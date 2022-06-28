В Симферополе 28 июня продолжают устранять последствия сильных ливней

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают устранять последствия непогоды, которая накануне обрушилась на город. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, за минувшие сутки поступило 20 обращений по факту падения аварийных деревьев и веток.

- По данным директора МБУ «Город» Антона Гумена, в городе работает пять бригад, которые ликвидируют последствия непогоды: убирают намывы грунта, производят распил упавших веток и деревьев, откачивают воду со дворов частных домовладений, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Напомним, что на территории Симферополя и Симферопольского района был объявлен режим ЧС межмуниципального характера. Также в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. 28 июня в крымской столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, днем град.

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