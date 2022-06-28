В Добровской долине под Симферополем подтоплено более 200 домов и дворов

Фото: Денис Кратюк/Telegram

Более 200 дворовых территорий и домов подтопило в селах под Симферополем после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Добровского сельского поселения.

- Уважаемые жители Салгирской долины! Вследствие выпадения обильных осадков 26-27 июня, были подтоплены более 200 дворовых территории и домов в селах Перевальное, Пионерское, Доброе, Андрусово, Заречное, - говорится в сообщении.

Скоро будут созданы специальные группы для обследования затопленных домовладений для оценки ущерба и выплаты материальной помощи. Чтобы подать заявку на выезд комиссии на место, необходимо обращаться по телефонам: +7 (978) 957 57 57, +7 978 903 44 29.

По словам главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, на данный момент вода сошла в Добровской долине и в селе Трудовом. Подтопления остались в селах Укромное, Новоандреевка и пгт. Гвардейское.

- Сейчас основные силы аварийно-спасательных служб брошены в эти населенные пункты. Задействованы около 112 единиц техники и 282 спасателя, - отметил Кратюк.

Он добавил, что сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир с каждым часом уменьшается. Соответственно, зона подтопления будет сокращаться.

Ранее сообщалось, что движение по мосту в село Строгоновка под Симферополем перекрыто. После сильных ливней требуется его восстановление. Пешеходов и автомобилистов просят передвигаться по альтернативному пути.

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